الرئيس صباح الخالد: خطة عودة المواطنين الاحد المقبل تبدأ الأحد المقبل

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سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء انتهاء مجلس الوزراء في اجتماعه من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج وذلك تنفيذا لتوجيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتبدأ الخطة الأحد المقبل. وقال سمو الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي في قصر السيف اليوم الاثنين إن الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية التي تكفل استقبال المواطنين على النحو المطلوب الذي يحقق الهدف المأمول معربا عن الأمل أن "يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت".

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