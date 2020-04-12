انت الان تتابع وزير الصحة: شفاء 9 حالات شفاء من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 142 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

علن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنين كويتيين ومقيمين اثنين مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.