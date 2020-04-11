وزير الصحة: حالات شفاء من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى حالة

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 133 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح إن حالات الشفاء تعود إلى ستة مواطنين كويتيين وأربعة مقيمين مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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