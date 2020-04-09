انت الان تتابع الوزيرة العقيل: بدأ توزيع السلال الغذائية على القاطنين في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة وشركة مطاحن الدقيق والجمعيات الخيرية توزيع السلال الغذائية على القاطنين في منطقة جنوب جليب الشيوخ والمهبولة.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع الدفاع المدني وشملت خمس مواقع، مشيرة الى أن عملية التوزيع ستتم بشكل يومي فضلا عن استمرار الجمعيات التعاونية وفروعها تقديم خدماتها بشكل طبيعي لتوفير كافة السلع الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية لضمان تغطية كافة احتياجات المنطقة.

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وأوضحت العقيل أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجه منذ صدور قرار عزل المنطقتين تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية في إطار مواجهة انتشار فيروس كرونا المستجد الى أهمية توفير متطلبات الحياة اليومية لقاطني المنطقتين بعد صدور قرار عزلهما.

وتوجهت العقيل بالشكر الى الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والمتطوعين الذين ساعدوا في توزيع السلال الغذائية وتوصيلها الى المحتاجين من قاطني المنطقتين، لافتة الى أن هناك تنسيق كبير لضمان إيصال السلال الغذائية والمستلزمات الاستهلاكية خلال فترة العزل.