"الصحة": 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المسجلة 910

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الخميس تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال34 للوزارة إن هناك حالات مخالطة بلغ عددها 51 حالة منها (أربع حالات لمواطنين كويتيين) و(36 حالة لمقيمن من الجنسية الهندية) و(ست حالات من الجنسية البنغلاديشية) و(حالتين لمقيمن من الجنسية الباكستانية) و(حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية) و(حالة لمقيم من الجنسية النيبالية) و(حالة لمقيم من الجنسية المصرية).

وأضاف السند أن هناك حالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها أربع حالات بواقع (حاليتن لمواطنين كويتيين) و(حالة لمقيم من الجنسية الهندية) و(حالة لمقيم من الجنسية السورية).

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أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ 22 حالة منها ثمانية حرجة و14 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس (كورونا) 798 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النهار في ظل الحظر الجزئي للتجول موصيا بضرورة تطبيق إستراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) وزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول بعض الإرشادات والتوصيات وكل ما بشأنه يساهم في احتواء انتشار الفيروس.