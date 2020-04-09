انت الان تتابع "الأرصاد": طقس حار وغائم جزئيا ورياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية متفرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة حارا وغائما الى غائم جزئي والرياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة.

وقال القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس تشير الى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي اليوم وغدا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار قد تكون رعدية وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار على أن يبدأ الانحسار التدريجي ابتداء من بعد غد السبت.

وتوقع أن يكون الطقس نهار اليوم حارا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 35 و39 درجة مئوية والبحر معتدلا إلى عالي الموج الذي يرتفع بين 3 و7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس يكون معتدلا ليلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تخف غربا لاحقا ما بين 5 و50 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج ما بين 3 و7 اقدام.

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وعن نهار غد الجمعة توقع القراوي أن يكون الطقس حارا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

أما ليل الجمعة فذكر أن الطقس يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلو مترا في الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

ووعن يوم السبت أفاد أن الطقس نهارا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 10 و30 كيلو مترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ويرتفع ما بين 2 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليل السبت معتدلا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلو مترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يرتفع ما بين 1 و4 أقدام.