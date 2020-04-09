الوزيرة العقيل: تخصيص فرع في جليب الشيوخ للأسر الكويتية القاطنة في المنطقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تخصيص فرع قطعة ٤ لجمعية جليب الشيوخ التعاونية لتسوق الأسر الكويتية فقط القاطنة بالمنطقة اعتبارا اليوم الخميس، كاشفة عن إمكانية تسوقهم أيضا في جمعيتي إشبيلية وعبدالله المبارك التعاونيتين، إضافة إلى توفر خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.

وقالت العقيل، في تصريح صحافي، إن «السوق المركزي لمنطقة الجليب وبقية الأفرع الأخرى، إضافة الى الأسواق الموازية في المنطقة ستكون متاحة للوافدين نظرا لعددهم الكبير في المنطقة وضرورة توفر أكثر من منفذ بيع لهم لتفادي خلق تجمعات بشرية في السوق الرئيسي وذلك تنفيذا للتعليمات الصحية».

وأكدت العقيل حرص الجهات الحكومية على توفير كافة الخدمات لسكان المنطقة خلال فترة العزل المناطقي المفروضة حاليا عليهم، مشددة على أن هناك متابعة للاحتياجات وتعمل الجهات الحكومية على توفيرها كل وفق اختصاصه.