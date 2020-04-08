الدفاع: وصول طائرة عسكرية كويتية من الصين محملة بمعدات وأجهزة طبية

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وصول طائرة عسكرية كويتية من الصين محملة بمعدات وأجهزة طبية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من جمهورية الصين الشعبية اليوم الاربعاء محملة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي إن الطائرة وصلت بعد رحلة دامت 41 ساعة من العمل المتواصل وهي الرحلة السابعة للقوة الجوية ضمن رحلات الإجلاء والشحن التي تقوم بها بهدف تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الرسمية في الدولة.

وأضافت أن الرحلة تأتي ضمن سلسلة الجهود والمهام التي تقوم بها وزارة الدفاع في تعاونها وتنسيقها الدائم مع وزارة الصحة بهدف توفير مختلف المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.