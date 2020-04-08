بنك الدم الكويتي: البدء بتحضير البلازما المناعية لمواجهة "كورونا" ضمن المواصفات العالمية

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أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في بنك الدم الكويتي الدكتورة ريم الرضوان البدء بتحضير البلازما المناعية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إذ يتم تجميع هذه البلازما من المتبرعين المتعافين من الفيروس وتحضيرها ضمن المواصفات العالمية حسب إرشادات المنظمة العالمية لنقل الدم ومنظمة بنوك الدم الأمريكية AABB.
وقالت الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ تكوين أجسام مضادة للتغلب على المرض وتبدأ عملية التبرع من المتعافي بعد انتهاء العلاج وفترة الحظر المنزلي وفقا للمعايير المنشورة عالميا من منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي تبقى على مستوى عال مدة ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض لذا يتم تحديد جدول زمني لكل متبرع على حدة علما أن المتبرع الواحد يساهم في علاج ثلاثة مرضى.
وذكرت أنه يتم نقل بلازما الشخص المتعافي من الفيروس الذي يضم أجساما مضادة للفيروس إلى مرضى يعانون من هذا المرض في محاولة لتزويدهم بالمناعة مبينة أنه يتم التبرع بالبلازما في بنك الدم المركزي - الجابرية حاليا كما تتم دراسة إمكان التبرع في المراكزالأخرى حسب عدد المتبرعين.
وأعربت عن الشكر لجميع الطواقم الطبية التي عملت جاهدة خلال الفترة السابقة للتحضير لمثل هذا النوع من التبرع.
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