وزير الصحة: شفاء 6 حالات من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 111 حالة شفاء

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء ست حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حالات الشفاء الست تعود إلى مواطنين كويتيين مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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