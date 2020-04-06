أمير البلاد مهنئا الصقر: كل التوفيق والسداد للمضي قدما في مساهمة "الغرفة" بتعزيز الاقتصاد الوطني

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صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تزكيته رئيسا لغرفة تجارة وصناعة الكويت متمنيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد لأداء هذا المنصب الرفيع وللمضي قدما في مساهمة الغرفة الحيوي بتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني راجيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تزكيته رئيسا لغرفة تجارة وصناعة الكويت متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.