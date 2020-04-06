انت الان تتابع وزير الصحة: شفاء 4 حالات جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 103 حالات شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطنان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.