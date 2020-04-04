انت الان تتابع التجارة: قصر بيع منتجات سوق الفرضة على الجمعيات والاسواق الموازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت قرارا يتم بموجبه إقتصار بيع منتجات سوق (الفرضة) على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وذلك تفاديا لإزدحام الجمهور.

وأضافت الوزارة في بيان ان بموجب تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية صدر القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 الذي ينص في مادته الثانية على ان تكون أولوية البيع بحسب الترتيب ( الجمعيات التعاونية - الأسواق الموازية - المطاعم - الفنادق - منافذ بيع المنتجات الزراعية).

وأوضحت ان القرار الوزاري جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة بضرورة إغلاق السوق للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

Advertisements

وأكدت الوزارة ان القرار سيساهم في توفير أنواع الخضروات والفواكه في الجمعيات ومنافذ البيع بكميات كبيرة مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة (وافر) واتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية والاتحاد الكويتي للمزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.

وأفادت بأن المادة الثالثة أشارت إلى سريان القرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.