انت الان تتابع الصحة: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وتسجيل أول حالة وفاة بالفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة.

وقال السند في بيان أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام حيث تم توفير الرعاية الطبية اللازمة له منذ دخوله للمستشفى متقدمين لذويه بخالص العزاء والمواساة. وأضاف السند أن عدد الحالات المخالطة من إجمالي الإصابات ال 62 بلغ 37 حالة 33 منها لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي و4 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي.

وتابع أنه تم رصد 25 حالة قيد التقصي الوبائي 17 منها لمقيمين من الجنسية الهندية و4 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وحالتين لمقيمين من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 479 حالة.

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم عن شفاء عدد 11 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 93 حالة.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 17 حالة منها 11 حالة مستقرة و6 حالات حرجة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس (كورونا) 385 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النهار في ظل الحظر الجزئي للتجول موصيا بضرورة تطبيق إستراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي) وزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول بعض الإرشادات والتوصيات وكل ما بشأنه يساهم في احتواء انتشار الفيروس.