وزير الصحة: شفاء 11 حالة جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 93 حالة شفاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقيمة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.