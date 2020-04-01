الوزير الصالح: تجاوب كبير لمخالفين الاقامة ووجهت بحصر أسماء الكفلاء للمحاسبة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن هناك تجاوب كبير من قبل المخالفين لمغادرة البلاد والاستفادة من قرار الاعفاء من الغرامات المالية، متوجها بالشكر لسفارات بلادهم وتعاونهم لتسهيل الاجراءات.

وأعلن الصالح أنه وجه العاملين في وزارة الداخلية بحصر أسماء كفلاء المخالفين من أفراد وشركات لمحاسبة من يثبت تجارته بالاقامات.