قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن هناك تجاوب كبير من قبل المخالفين لمغادرة البلاد والاستفادة من قرار الاعفاء من الغرامات المالية، متوجها بالشكر لسفارات بلادهم وتعاونهم لتسهيل الاجراءات.
وأعلن الصالح أنه وجه العاملين في وزارة الداخلية بحصر أسماء كفلاء المخالفين من أفراد وشركات لمحاسبة من يثبت تجارته بالاقامات.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الصالح: تجاوب كبير لمخالفين الاقامة ووجهت بحصر أسماء الكفلاء للمحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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