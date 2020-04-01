أمير البلاد يأمر بالتبرع بـ 5 ملايين دينار لصندوق مواجهة فيروس كورونا نيابة عن أسرة الصباح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أمر بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك نيابة عن أسرة الصباح. سائلين المولى جل وعلا أن يرفع هذا الوباء ويكشف هذه الغمة عن الوطن العزيز وعن العالم أجمع وأن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء ومكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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