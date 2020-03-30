وزير الصحة يعلن شفاء 5 حالات جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 72 حالة شفاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الاثنین شفاء خمس حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد ھي ثلاث مواطنات كویتیات ومقیمتان اثنتان لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 حالة. وقال الوزیر باسل الصباح إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس. وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدًا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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