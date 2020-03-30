وزارة الداخلية: مهلة شهر لمخالفي الإقامة للمغادرة ابتداء من أول أبريل دون دفع أي غرامات مالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.

وأوضحت أنه فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للاقامة ويشمل ذلك الشرائح التالية وهي (زوجة المواطن الكويتي ووالدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها والعمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والموجودين في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس الجاري).

وقامت وزارة الداخلية بتجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية.

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كما تولت الوزارة تخصيص أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة لتسجيل الطلبات لديها بمنطقة الفروانية تمهيدا للسماح لهم بالمغادرة ابتداء من يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل المقبل حتى 30 الشخر ذاته وهي كالتالي: - استقبال المخالفين الرجال (محافظة الفروانية - مدرسة المثنى الابتدائية - للبنين) قطعة (1) شارع (122).

- استقبال المخالفين النساء (محافظة الفروانية - مدرسة الفروانية الابتدائية - للبنات) قطعة (1) شارع (76).

ويبدأ استقبال المخالفين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الأسبوع.