انت الان تتابع وزير الصحة يعلن شفاء 3 حالات جديدة من والإجمالي يرتفع إلى 67 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأحد شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 67 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس.

وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدًا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.