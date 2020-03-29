الوزير د. أحمد الناصر يترأس اجتماع للتنسيق بين الجهات لعودة المواطنين

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وزير الخارجية يترأس اجتماع فريق عمل التحضير لعودة المواطنين إلى البلاد ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح في مقر لأمانة العامة اجتماعا لفريق عمل التحضير لعودة المواطنين في الخارج الى البلاد. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر امانة مجلس الوزراء بقصر السيف في وقت متاخر من مساء السبت رئيس مجلس جمعية الهلال الاحمر الكويتية الدكتور هلال مساعد الساير. وقالت وزارة الخارجية في بيان ان الاجتماع تناول الإجراءات العاجلة المتعقلة بالتعامل مع الأولويات الملحة لمواجهة أزمة تفشي وباء فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتداعياتها. Advertisements وبين البيان ان الاجتماع ناقش التنسيق القائم بين الجهات المعنية بالدولة تجاه تنفيذ الخطط والبرامج المخصصة لعمليات إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج وضمان سلامتهم. ويضم فريق العمل كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والمالية والداخلية والصحة والدفاع وممثلي الإدارة العامة للطيران المدني والهلال الأحمر الكويتي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

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