انت الان تتابع الوزير الجاسم: قرار باغلاق جميع المقاهي والكافيهات والسماح لهم بالبيع عن طريق خدمة التوصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدر المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم السبت قرارا بإغلاق جميع المقاهي (الكافيهات) بمختلف أنواعها في جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ التسويق ومحطات الوقود واستراحات الطرق السريعة وغيرها.
وقال المنفوحي في بيان صحفي إن القرار يلزم جميع (الكافيهات) بإغلاق أبوابها أمام الجمهور على أن يقتصر تقديم خدماتها فقط عن طريق خدمة التوصيل من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 4 مساء.
وأضاف أن هذا القرار يأتي تطبيقا لكافة الاجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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