انت الان تتابع "الصحة": 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 225 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 225 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن خمس حالات من تلك الحالات مرتبطة بالسفر منها (أربع حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية) وهناك (حالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية مرتبطة بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية).

وأضاف السند أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر منها (سبع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية وحالة لمقيم من الجنسيةالسودانية) كما سجلت ثلاث حالات قيد التقصي الوبائي (منها حالتان لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية).

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء ثماني حالات مصابة بكورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 57 حالة.

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وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بالمرض وصل إلى 168 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 11 حالة موزعة على أربع حالات حرجة وسبع مستقرة في حين بلغ عدد المسوحات المخبرية المأخوذة 18301 مسحة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد أنهى 10 أشخاص فترة الحجر الصحي المقررة لهم خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس وبذلك يصبح العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 891 شخصا.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بالقرارت الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه كما توصي بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.