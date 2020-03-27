انت الان تتابع وزير الصحة يعلن شفاء 8 حالات جديدة من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 57 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتوزعون على مواطنين ومقيمين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 57 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثماني من الفيروس.
وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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