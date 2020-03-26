الوزير أحمد المنصور: تأجيل أقساط "صندوق الجيش" للضباط والأفراد لمدة أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح قراراً بتأجيل سداد الأقساط الشهرية للمقترضين من صندوق الجيش من ضباط وضباط صف وأفراد لمدة 6 أشهر. ويأتي هذا القرار إنطلاقاً من الرغبة السامية لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديراً من وزارة الدفاع للدور الوطني الذي يقوم به منتسبوها في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد.

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