انت الان تتابع الصحة: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 208 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال24 لوزارة الصحة إن الحالات تتوزع على خمس حالات مرتبطة بالسفر (منها حالتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة العربية السعودية واثنتان مرتبطتان بالسفر الى جمهورية مصر العربية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا) وجميع تلك الحالات تعود لمواطنين كويتيين وهناك (حالة واحد لمواطن كويتي وهي قيد التقصي الوبائي).

وأضاف أن الحالات السبع المتبقية فهي مخالطة منها (حالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية) و(حالتان مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر الى أذربيجان إحداهما من الجنسية الكويتية والأخرى من الجنسية الهندية).

وتابع أن هناك (حالة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي) و(حالة مخالطة لحالة من الجنسية الفلبينية) و(حالة من الجنسية الصومالية مخالطة لحالة من الجنسية الصومالية وهي قيد التقصي الوبائي).

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وأضاف السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والطبية أصبح 159 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 49 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء ست حالات مصابة بالفيروس.

وذكر أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ سبع حالات موزعة على حالتين حرجتين وخمس في وضع مستقر أما مراكز الحجر الصحي فوصل العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي فيها إلى 853 شخصا بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.