الرئيس صباح الخالد: عملنا كفريق واحد لخدمة الكويت ومواجهة الوباء

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سمو الشيخ صباح الخالد يتفقد المعدات والتجهيزات

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة تفقدية لقاعات الفحص الطبي في مطار الكويت الدولي للوقوف على اخر التجهيزات استعدادا لاستقبال الكويتيين العائدين إلى أرض الوطن.

ورافق سموه خلال الجولة معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم الحريص ومعالي رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وعدد من قيادات وزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للاطفاء والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

ثم اجتمع سموه مع معالي وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم الحريص ومعالي رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وقيادات الإدارة العامة للطيران المدني حيث استمع الى شرح موجز حول سير العمل في المطار خلال الأزمة منذ الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الاستعدادات لوصول المواطنين ابتداء من اليوم.

وقال سموه خلال الاجتماع إن الحكومة تعمل بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باتخاذ كافة الإجراءات ووضع خطة لتسريع عودة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج.

وأضاف ما شاهدته وسمعته من إيجاز عن البرنامج المتكامل وخطة العمل لاستقبال المواطنين وتيسير الرحلات للمقيمين المغادرين هو موضع إعجاب وتقدير على الجهود التي تقومون بها في هذه المرحلة من خطة الطوارئ مبينا أنه منذ اليوم الأول في تفعيل خطة الطوارئ كان الطيران المدني أحد الروافد الأساسية التي ساهمت في اتخاذ القرارات والإجراءات الاحترازية.

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وأشار سموه أن الإدارة العامة للطيران المدني قامت من موقع مسؤولياتها بوضع خطة وبرنامج منذ بداية السنة بالتعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال أعداد كبيرة من العائدين للبلاد وهذا كان خير عون للحكومة في وضع برامجها ضمن خطة الطوارئ.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بتعاون الإدارة العامة للطيران المدني وتسهيل عمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الكويتية للقيام بالواجبات الموكلة لها.

وقال سموه إن الحكومة تعول على دور الإدارة العامة للطيران المدني ومسؤولياتها في تنفيذ الإجراءات التنفيذية والاحترازية لخطة الطوارئ مبينا أن الكويت حظيت بإشادات دولية على سرعة وعدم ترددها في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد سموه أن عملنا كفريق واحد وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة والمتطوعين هو لخدمة بلدنا ونعمل جاهدين لمواجهة هذا الوباء.