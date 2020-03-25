وزير الصحة: شفاء حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى حالة شفاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطنان ووافدان ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.