وزير الداخلية: لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

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جولة تفقدية قام بها الوزير الصالح على المحاور والطرق الرئيسة

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الأحد على رجال المؤسسة الأمنية ورجال الحرس الوطني بعدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها الوزير الصالح على المحاور والطرق الرئيسة للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي في جميع أرجاء البلاد بهدف درء مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم.

ودعا القيادات الميدانية إلى سرعة التعامل مع أية حالة واتخاذ الإجراء المناسب حيالها لافتا إلى التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

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وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال المؤسسة الأمنية في جميع القطاعات من خلال فرض السيطرة على الموقف ومراقبة الطرق لا سيما أن صحة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولويات المؤسسة الأمنية.

رافق الوزير الصالح في الجولة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي والمدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وعدد من القيادات الأمنية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس الأول فرض حظر التجول الجزئي في جميع أرجاء البلاد في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر وذلك بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).