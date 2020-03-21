انت الان تتابع "الأشغال" تجهز مساكن مؤقتة لعمالة وزارة الصحة الوافدة لتجنب اختلاطهم بالآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم السبت عن تخصيص مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة الخاصة بشركات الخدمات المتعاقدة مع وزارة الصحة والبالغ عددهم نحو 25 ألف موظف لضمان عدم مخالطتهم مع الآخرين وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم الاتفاق في اجتماع تنسيقي جمع المسؤولين في وزارتي الصحة و(الأشغال) لبحث تطورات الفيروس على تخصيص المباني التي تقوم (الاشغال) بالإشراف عليها لتجهيزها لهذا الغرض.
وأضاف العجمي أنه سيتم عمل زيارة ميدانية للمباني المخصصة لهذا الغرض لتحديد الاحتياجات اللازمة لتوفيرها لتكون ملائمة لسكن هذه العمالة وتطبيق الاجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار الفيروس.
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