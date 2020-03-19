الحرس الوطني يؤجل سداد أقساط قروض الصندوق الاجتماعي لشهرين

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سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني في لفتة كريمة من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني أصدر معالي نائب رئيس الحرس الوطني توجيهاته بتأجيل سداد أقساط قروض الصندوق الاجتماعي للعسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد لمدة شهرين. وذلك مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتقديراً لما يقوم به رجال الحرس الوطني من جهود مخلصة في مساندة إخوانهم في القطاعات العسكرية والمدنية.

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