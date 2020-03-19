الداخلية: إيداع مواطنة الحجر المؤسسي بعد مخالفتها تعليمات الخضوع للحجر المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء إيداع مواطنة الحجر المؤسسي بعد مخالفتها تعليمات خضوعها للحجر المنزلي كإجراء احترازي من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إثر عودتها من السفر.
وذكرت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الصحة باسناد منها لمواجهة انتشار الفيروس المستجد حماية وحفاظا على الصحة المجتمعية تم إيداع المواطنة المشار إليها الحجر المؤسسي بعد نشرها مقطع فيديو يظهر عدم التزامها بضوابط الحجر بعد توجهها إلى بنك الدم من أجل التبرع.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بشأن مواجهة انتشار الفيروس المستجد حفاظا على صحة الجميع مؤكدة أن من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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