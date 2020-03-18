الصحة: الخطط الوقائية وتقصي الإصابات بكورونا وترصد العدوى تسير بالاتجاه المرسوم لها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن تقصي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين وترصد العدوى وغيرها من الخطط الوقائية في الكويت تسير بالاتجاه المرسوم لها.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال 18 للوزارة اليوم الأربعاء إن هناك 161 نظاما صحيا في العالم تواجه هذا التحدي منها الكويت في حين أثبتت تقرير منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت اصابتها حول العالم يفوق الحالات التي ثبتت وتأكدت داخل الصين وهي البؤرة التي خرج منها الفيروس.

وذكر أن عدد الحالات المسجلة خارج الصين بلغ 101 ألف حالة أما داخل الصين فلم يتجاوز ال81 ألفا ويبدو أنه في اسقرار.

وعن الحالات في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الذي تنتمي له الكويت أوضح أنها فاقت ال18 ألف حالة وبلغ عدد الدول في الإقليم التي أعلنت تسجيل إصابات لديها 18 دولة من أصل 22 وهناك أربع دول فيها لم تتأكد أي إصابة فيها حتى الآن.

ولفت السند إلى أن عدد حالات الشفاء في إقليم شرق المتوسط جاوز 5599 حالة أما عالميا فحالات الشفاء أكثر من 80 ألف حالة.

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وعن الكويت كشف عن تسجيل 12 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 ومع حالات الشفاء ال15 "يصبح لدينا 127 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا".

وذكر أن الحالات ال12 الجديدة المسجلة هي ثماني حالات مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة منها ست حالات لكويتيين وحالة واحدة أميركية وحالة واحدة إسبانية.

وبين أن هناك حالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا والحالة الأخيرة لمواطن مازالت قيد التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 573 حالة فيما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.