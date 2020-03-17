انت الان تتابع الصحة: اجراءات قانونية حيال من يروج أجهزة فحص كورونا بسعر خيالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر

حذرت وزارة الصحة الكويتية مما يتم ترويجه بتوفير جهاز فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بسعر خيالي مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر اليوم الثلاثاء إن جهاز الكشف السريع عن فيروس كورونا يعمل تحت عناية طبية متكاملة وليس في البيت والعمل ولا يتم فحص سوى في مختبرات الوزارة.

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وأكد البدر أن جميع الفحوصات والأجهزة تخضع حاليا وبصفة مستمرة لتقييم الوزارة لافتا إلى أن أجهزة الكشف عن الفيروس التي سيتم توفيرها يمكن استخدامها لكل من التشخيص المبكر وللمراقبة أثناء العلاج تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة.

وأشار إلى وجود دراسة حديثة نشرت في Journal of Medical Virology في شهر فبراير الماضي تثبت جودة الفحص الجديد بالأشرطة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن ما يميز هذا الفحص هو ظهور النتيجة خلال دقائق وسهولة الاستعمال فضلا عن درجة حساسية الفحص الإيجابية ودقتها.