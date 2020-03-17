مجلس الأمة: الرئيس الغانم يستقبل الوزير أنس الصالح بحضور 20 نائبا

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الرئيس الغانم يستقبل الوزير أنس الصالح بحضور 20 نائبا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يستقبل في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بحضور ٢٠ نائبا. الاجتماع النيابي مع وزير الداخلية تم بحضور امين سر المجلس عودة الرويعي والنواب عدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي ورياض العدساني وعبدالله الكندري وسعدون حماد العتيبي وعادل الدمخي والدكتور محمد الحويلة وفيصل الكندري وخالد الشطي وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وفراج العربيد والدكتور خليل ابل ومحمد الدلال ويوسف الفضالة واسامة الشاهين وخلف دميثير العنزي وسعود الشويعر وامين عام مجلس الامة علام الكندري.

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