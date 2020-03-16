انت الان تتابع "الصحة" الكويتية: خروج 564 حالة من الحجر وشفاء 12 حالة والمؤشرات الإيجابية تعطينا التفاؤل ولا تدعونا للتراخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الحالات التي خرجت من مراكز الحجر في البلاد بلغ 564 حالة في حين تماثلت ثلاث حالات جديدة للشفاء ليصل عددها الى 12 حالة شفاء مما يعطي مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل ولكن ليس للتراخي في العمل بل الاستمرار على هذا النهج في ظل التحدي الكبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي ال16 للوزارة اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت الى 123 حالة وتم حتى أمس الأحد شفاء تسع حالات واليوم تم الإعلان عن شفاء ثلاث حالات ليصبح لدينا 111 حالة تتلقى العلاج حاليا.

وأوضح أن حالات الإصابة ال11 الجديدة المسجلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات هي لكويتيين وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.

وذكر أن الحالات في العناية المركزة يبلغ عددها أربع حالات منها واحدة مستقرة وثلاث حالات توصف بأنها حرجة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أربع حالات سابقة شفيت وخرجت من العناية المركزة إلى الأجنحة المختصة لذلك أما بالنسبة لعدد المستوحات طوال الفترة الماضية فقد زادت على 9981 مسحة.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل بتوصيات وزارة الصحة والجهات الرسمية في البلاد وعلى رأسها مجلس الوزراء وعدم التهاون بها وضرورة البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الكبيرة.

ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية في الكويت لمكافحة الفيروس والجهود المبذولة لاحتوائه والسيطرة عليه وكانت هناك بعض التوصيات من وزارة الصحة والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة هذه الأزمة وكل ذلك في سبيل تقويض وإحكام السيطرة على هذا المرض المتفشي عالميا.

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وقال السند إن الكويت كانت سباقة باتخاذ الكثير من التوصيات وإقرار الكثير من القرارات مما يدل على تفعيل وتنشيط برامج الترصد والتتبع ولم نكتف بذلك بل كان هناك تنبؤ واستجابة وهي برامج توصي بها منظمة الصحة العالمية وكانت قراءات وزارة الصحة وتنبؤاتها في كثير من المواطن صحيحة.

وبين أنه على إثر ذلك كانت الاستجابة سريعة وأتت على شكل قرارات وتوصيات وتم تطبيقها على أرض الواقع وكانت الكويت سباقة في اتخاذ تلك القرارات بفضل تضافر الجهود في وزارة الصحة مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومع التوعية والشعور بالمسؤولية من المواطنين والمقيمين.

وتناول الأرقام عالميا ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية إذ تشهد مناطق أخرى غير الصين تسارع أعداد الاصابة إذ أعلنت في ال24 ساعة الأخيرة تسع دول رصدها فيروس كورونا لديها وأصبح الآن عدد الدول 143 دولة تواجه هذا المرض ولم تعد الحالات المصابة عند 145 ألف حالة بل زادت إلى 156 ألف حالة حول العالم وخارج الصين فقط 76 ألف حالة وفي الصين قاربت ال81 ألف حالة وهي في انحسار.

وعن إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أفاد السند بأن هناك 17 دولة من أصل 22 دولة يضمها الإقليم أعلنت حالات مؤكدة بالفيروس في حين لم تعلن أو لم تؤكد وجود إصابات فيها خمس دول.

وذكر أن عدد الحالات في إقليم شرق المتوسط بلغ 14 ألف حالة وهناك 3442 حالة شفاء ومثلما هناك أرقام تدل وتوعز باتخاذ الحذر والحرص هناك أرقام تعطينا الطمأنينة والتفاؤل حول نظام الإحكام والسيطرة للحد من انتشار الفيروس أما حالات الشفاء فيبلغ 76 ألف حالة موزعة على أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة في العالم.