"الداخلية" الكويتية: ضبط ثلاثة مقيمين بحوزتهم مواد تنظيف ومخلفات جمعوها من صناديق قمامة لإعادة بيعها

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد توقيف ثلاثة مقيمين من جنسية عربية بحوزتهم مواد تنظيف ومخلفات متنوعة يتم تجميعها من صناديق القمامة بغرض إعادة بيعها.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن دوريات الأمن العام التابعة لمخفر شرطة منطقة جابر الأحمد تمكنت من ضبط المقيمين الثلاثة واقتاديهم الى المخفر.
وأوضحت أنه بالتحقيقات الأولية مع الموقوفين أفادوا بأنهم من العاملين في المنطقة وأن المواد المضبوطه بحوزتهم عبارة عن مخلفات تم تجميعها من صناديق القمامة بغرض إعادة بيعها.
وأضافت أنه تمت إحالة المواد المضبوطة إلى المختبر الجنائي لتحليلها مع اتخاذ التحريات والإجراءات اللازمة بحق الموقوفين.
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