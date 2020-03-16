"الصحة" الكويتية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت الى 123 حالة وتم شفاء 9 حالات "ليصبح لدينا حاليا 114 حالة تتلقى العلاج حاليا".

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال 16 لوزارة الصحة اليوم الاثنين إن الحالات ال11 الجديدة المسجلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن هناك أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات هي لكويتيين وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.