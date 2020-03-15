"الدفاع" الكويتية: إعداد وتجهيز مخيم بمنطقة صبحان مستشفى ميدانيا للحجر الصحي

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جانب من مخيم "الدفاع" بعد تجهيزه كمستشفى ميداني للحجر الصحي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد أن هيئة الخدمات الطبية بالجيش الكويتي قامت بإعداد وتجهيز مخيم (الدفاع) في منطقة صبحان ليكون مستشفى ميدانيا للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي إن الهيئة خصصت كذلك المجمع الطبي الشمالي في منطقة الجهراء محجرا صحيا وذلك بعد تجهيز وتزويد هذه المواقع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة.

وذكرت أن الهيئة قامت كذلك بتخصيص طاقم طبي مشترك من الهيئة ووزارة الصحة العامة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الطبية فيما بينهما.

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وأضافت أنها قامت كذلك بزيادة عدد غرف العناية المركزة وغرف العزل الصحي في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ووضعها في حالة جاهزية للاستخدام متى تطلبت الظروف ذلك.

وقالت الوزارة إن القرار جاء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن منطلق التعاون المشترك بين وزارة الدفاع ووزارات ومؤسسات الدولة. وأكدت استمرار مختلف قطاعاتها في العمل بشكل متواصل ومستمر وعلى مدار الساعة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لجهود الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.