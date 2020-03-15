أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.
وقال الشيخ باسل الصباح صباح اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.
وأضاف أنه سيتم نقل هاتين الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وأشار من جانب آخر إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع من هذه العناية إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الكويتي: شفاء حالتين من "كورونا" وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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