انت الان تتابع الوزير الجاسم: أجهزة البلدية حريصة على المحافظة على الصحة العامة من خلال نظافة مرافق الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم حرص بلدية الكويت من خلال اجهزتها وفرقها المنتشرة في كل المحافظات على القيام بواجبها في الحفاظ على الصحة العامة من خلال التاكد من نظافة المرافق العامة في الدولة في كافة المواقع والاماكن .
وقال الوزير الجاسم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المحافظة على الصحة العامة في البلاد من خلال النظافة مسؤولية مجتمعية يتحملها المواطن والمقيم وهو امر يتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع ابتداءا من الحرص على تنفيذ الارشادات المتعلقة برمي المخلفات في الحاويات وصولاً الى المحافظة على سلامة المرافق العامة للدولة.
وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية من اجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال سلسلة اجراءات يأتي في مقدمها المحافظة على الصحة العامة لضمان نظافة كافة المواقع والاماكن .
واكد الوزير الجاسم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تدعو لها الجهات الحكومية من خلال استياق المعلومات من مصادرها الرسمية.
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