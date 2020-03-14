انت الان تتابع الدكتور سعود الحربي: إنهاء العام الدراسي في الظروف الحالية رهن بتقدير السلطات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي أن قرار إنهاء العام الدراسي في ظل الظروف الحالية مرهون بتقدير السلطات الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير الحربي صباح اليوم السبت مع وزراء وقياديين تربويين وصحيين سابقين إضافة إلى الوكلاء المساعدين الحاليين بوزارة التربية بغية تبادل الآراء والتباحث فيما بينهم حول أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقال الحربي حسبما نقل عنه بيان صحفي لوزارة التربية إن الاستعانة بالخبرات التربوية والأكاديمية وجمعية المعلمين الكويتية هدفها إيجاد حل يحافظ على مسيرة ومستقبل أبنائنا الطلبة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

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وتناول الاجتماع العديد من الاقتراحات الرامية إلى الحفاظ على مصلحة وسلامة أبنائنا الطلبة وجميع العاملين بالمدارس وخلص إلى عدد من النقاط المهمة اتفق عليها المجتمعون منها تغليب مصلحة الطالب العلمية والصحية باعتبارها أولوية لدى وزارة التربية كما تم التباحث في جميع المبادرات الدراسية والمقترحات والآراء ومدى مواءمتها مع الوقت الراهن وكيفية إيجاد خطط لتنفيذها.

وتم الاتفاق كذلك على إعادة ترتيب القرار رقم (1) من حيث بداية العام الدراسي ونهايته وإعادة برمجة المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة والاتفاق على عقد لقاء خلال الأسبوع الجاري مع أهل الميدان التربوي من مديرين ومديرات المدارس وموجهين فنيين لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن.

حضر الاجتماع وزيرا التربية السابقان نورية الصبيح والدكتور رشيد الحمد ووزير الصحة السابق علي البراك وعميد كلية التربية بجامعة الكويت الدكتور بدر العمر وعميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي والوكيل المساعد للتعليم العام السابق محمد الكندري ومديرو مناطق تعليمية سابقون إضافة إلى رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي.