انت الان تتابع الرئيس صباح الخالد: الكويت حريصة على سلامة أبنائها في الداخل والخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بجولة تفقدية شملت كلا من مركز فحص الوافدين القادمين من السفر الى الكويت خلال الفترة الماضية بأرض المعارض في منطقة مشرف ومركز الحجر الصحي بمنتزه الخيران المخصص للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سموه عقب الجولة اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بصحة أبنائه المواطنين وحرصه الدائم على متابعة أحوالهم والاطمئنان على الجهود المبذولة للحفاظ على سلامتهم وتقديره البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والكوادر الطبية والامنية وجمعية الهلال الأحمر والفرق التطوعية وكافة الجهات الأخرى مشيرا الى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الحثيثة بتظافر كافة الجهود وتسخير مختلف الامكانات لمحاصرة المرض وتوفير أوجه الرعاية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشاد سموه بالتجهيزات والخدمات الطبية المتكاملة التي وفرتها وزارة الصحة والرعاية المتميزة التي تقدمها للاخوة المواطنين بمراكز الحجر الصحي للحفاظ على سلامتهم وتأمين صحتهم منوها بجهود القائمين على هذه المراكز وجميع العاملين بها. وطمأن سموه المواطنين والمقيمين بأن دولة الكويت تتخذ كافة الاجراءات الاستباقية والخطوات الوقائية والاحترازية منذ بداية ظهور الفيروس وفق أعلى المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية لضمان عدم انتشاره ورعاية الحالات المشتبه بها.

وأكد سموه حرص دولة الكويت على صحة وسلامة أبنائها المواطنين في الداخل والخارج باعتبارهم الثروة الحقيقية التي لن تنضب بإذن الله وقال أتمنى أن يطمئن الجميع بأن الكويت بخير وستظل بأمن وأمان تحرسها رعاية المولى عز وجل وتحفظها خبرات وسواعد أبنائها المخلصين.

وفي ختام تصريحه أعرب سموه عن تقديره الكبير واعتزازه البالغ بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكافة الجهات والهيئات المساعدة التي تصدت للمرض وسخرت كل الوقت والجهد وعملت ليل نهار ولم تدخر جهدا في سبيل مكافحة المرض ومنع انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين مؤكدا حرص الكويت على التعامل بكل شفافية ومصداقية حتى انتهاء هذه الازمة العالمية.

Advertisements

وأشاد سموه بالتجهيزات والخدمات الطبية المتكاملة التي وفرتها وزارة الصحة والرعاية المتميزة التي تقدمها للاخوة المواطنين بمراكز الحجر الصحي للحفاظ على سلامتهم وتأمين صحتهم منوها بجهود القائمين على هذه المراكز وجميع العاملين بها.

وطمأن سموه المواطنين والمقيمين بأن دولة الكويت تتخذ كافة الاجراءات الاستباقية والخطوات الوقائية والاحترازية منذ بداية ظهور الفيروس وفق أعلى المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية لضمان عدم انتشاره ورعاية الحالات المشتبه بها.

وأكد سموه حرص دولة الكويت على صحة وسلامة أبنائها المواطنين في الداخل والخارج باعتبارهم الثروة الحقيقية التي لن تنضب بإذن الله وقال أتمنى أن يطمئن الجميع بأن الكويت بخير وستظل بأمن وأمان تحرسها رعاية المولى عز وجل وتحفظها خبرات وسواعد أبنائها المخلصين.

وفي ختام تصريحه أعرب سموه عن تقديره الكبير واعتزازه البالغ بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكافة الجهات والهيئات المساعدة التي تصدت للمرض وسخرت كل الوقت والجهد وعملت ليل نهار ولم تدخر جهدا في سبيل مكافحة المرض ومنع انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين مؤكدا حرص الكويت على التعامل بكل شفافية ومصداقية حتى انتهاء هذه الازمة العالمية.