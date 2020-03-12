انت الان تتابع وزير الصحة يبحث مع قياديي الوزارة ومديري المناطق الصحية والمستشفيات آليات التعامل مع كورونا في الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الصحة خلال ترؤسه الاجتماع ترأس وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس اجتماعا موسعا بحضور وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وعدد من القياديين ومديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات العامة والتخصصية. وقالت وزارة الصحة في بيان إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على التواصل الدائم بين قيادييها والقطاعات المعنية للوقوف على آخر مستجدات وجهود احتواء والسيطرة على (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) ودراسة آليات التعامل في الفترة المقبلة بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

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