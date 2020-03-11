انت الان تتابع "الصحة" الكويتية: تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية في الكويت حالة واحدة مرتبطة بالسفر للجمهورية الاسلامية الايرانية وحالة من الجنسية المصرية وأخرى من الجنسية السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية اذربيجان ليصل الاجمالي المسجل الى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال13 للوزارة أن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة خمس حالات منها حالة واحدة حرجة واربعة حالات مستقرة حالة منهم يتم التحضير لخروجها من العناية المركزة وعودتها الى الجناح.

واشار الى ان عدد المسوحات التي قامت بها الوزارة بلغ 6620 مسحة وهذا يعتبر معدل عالمي من عدد المسوحات مع الاشارة ان المقابل 72 حالة اصابة.

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وذكر ان هنالك نوع من التضافر لم يتم التطرق له وهو ان الكثير من المتطوعين من المواطنين والمقيمين ممن يرغبون بالانضمام الى صفوف الطواقم الطبية والمشاركة بالصفوف الاولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى ان هناك قوائم بالاف ترغب بالمشاركة.

واكد السند ضرورة إستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الاخبار من مصادر غير الجهات الرسمية وذلك لتجنب إثارة الهلع في المجتمع.