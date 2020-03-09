وزارة الداخلية الكويتية: اصدار اذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين بالقطاع الاهلي وهم خارج البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار وزارة الداخلية الكويتية

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين السماح باستخراج إذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي (مادة 18) لمن هم خارج البلاد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ب(الداخلية) ان تلك الاجراءات صدرت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح وبتعليمات من وكيل الوزارة الفريق عصام النهام وذلك تسهيلا وتفاعلا مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للاخوة المقيمين العالقين في بلدانهم.

ودعا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي وفقا للبيان أصحاب العمل والشركات للتوجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج إذن العمل ومن ثم مراجعة إدارة شؤون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج البلاد على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

واوضح اللواء معرفي أنه يمكن تجديد إقامة العمالة المنزلية مادة (20) حال وجودهم خارج البلاد داعيا المواطنين للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنه لإنجاز المعاملة وفق الضوابط والشروط.

وافاد أن وزارة الداخلية قررت انطلاقا من حرصها على لم شمل الأسرة وتوفير الاستقرار تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج البلاد على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

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ولفت الى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج البلاد وزوجته وأولاده داخل دولة الكويت فسيتم منحهم إقامة مؤقته وفق الضوابط والشروط المقررة داعيا رب الأسرة للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنه لتجديد إقامة ذويه.

وذكر انه تقرر تمديد كل الزيارات مدة شهرين وتمديد إذن الغياب مدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد حسب ما يستجد من الظروف الراهنة.

واشار إلى أن القرارات الصادرة تسري على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية من الجاليات الهندية واللبنانية والسيرلانكية والبنغلادشية والفلبينية والصينية والايرانية والسورية والمصرية والعراقية والتايلاندية والإيطالية والكورية واليابانية اضافة الى سنغافورة وهونج كونج.