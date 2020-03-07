انت الان تتابع "الصحة" الكويتية: ما يتم تداوله عن استقالات وكلاء في الوزارة غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت صحة ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم وكلاء فيها استقالاتهم مؤكدة أنها "معلومات غير صحيحة". وأكدت الوزارة في بيان ان "كل قيادات الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد وتواصل أداء مسؤوليتها بكل اقتدار وبكامل الانسجام والتعاون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين". Advertisements وأعربت عن كامل ثقتها في قرارات مجلس الوزراء "التي جاءت منسجمة تماما مع توصيات الوزارة حفاظا على مصالح البلاد العليا وأمنها الصحي وهو ما كان محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية التي ثمنت كل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)". ودعت إلى ضرورة تحري الدقة "والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شؤونها لا سيما بحق قيادات تواصل عملها ليلا ونهارا لخدمة الوطن وحفظ أمنه الصحي".

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