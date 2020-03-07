انت الان تتابع الرئيس الغانم: نشكر الحكومة على اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين دون مجاملة أو محاباة لأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم السبت عن شكره لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وللوزراء المعنيين على تجاوبهم واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اجتماعهم الطارئ يوم أمس.
وقال الغانم في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع (تويتر) "شكرا لسمو رئيس مجلس الوزراء والاخوة الوزراء المعنيين على تجاوبهم واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا دون مجاملة أو محاباة لأحد في اجتماعهم الطارئ يوم أمس".
وأضاف "مازلت أتمنى عليهم الخروج في مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات" مجددا شكره وتقديره لكل الكوادر الطبية والفنية في جميع الجهات المعنية "فهم العين الساهرة لحماية الكويت من هذا الفيروس".
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