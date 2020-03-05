وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء أول حالة مصابة لفيروس "كورونا" في الكويت

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وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء أول مريض كويتي يبلغ من العمر 34 عاما مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وقال السيخ باسل الصباح إن التحاليل أثبتت خلو المريض من فيروس "كورونا المستجد" مبينا أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة له قبل خروجه غدا من المستشفى.

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