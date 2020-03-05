انت الان تتابع "الصحة" الكويتية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد "كوفيد-19" قادمتين من ايران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف في الوزارة الدكتورة بثينة المضف

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قادمتين من ايران ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي التاسع الذي عقد بمقر الوزارة ان الحالتين اللتين سجلتا هما من القادمين من ايران الموجودين في المحجر الالزامي المخصص لتلك الحالات وتم نقلهما الى المستشفى المخصص وابلاغ منظمة الصحة العالمية بأنهما من الحالات الواردة من خارج دولة الكويت.

وعن الحالة الصحية للسيدتين الكويتيتين اللتين أدخلتا الى العناية المركزة أمس أوضحت المضف انهما تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة ولاتزال حالة احداهما حرجة والاخرى مستقرة أما بالنسبة لباقي الحالات فالجميع بحالة صحية جيدة ومستقرة.

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وأضافت انه في اطار اجتماعات وزارة الصحة التنسيقية والمستمرة عقد امس الاجتماع الدوري للجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية لمتابعة المستجدات وتنفيذ الاجراءات المتعلقة ب (كورونا المستجد).

وبينت ان الاجتماع ناقش عددا من الامور المتعلقة باجلاء الرعايا الكويتيين من العراق وتوفير الاحتياجات المختلفة لمواجهة هذا الفيروس إضافة الى الاستعدادات الخاصة بوزارة التربية والتنسيق مع وزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة ذات الصلة.

واكدت ان محاصرة هذا الفيروس والحد من انتشاره يعتمدان بشكل كبير على وعي المجتمع والتزامه بالتعليمات الوقائية.

ودعت المضف جميع من طبق عليهم الحجر المنزلي الى عدم الخروج من المنزل ومخالطة الآخرين مدة 14 يوما منذ تاريخ قدومهم للبلاد مع تلقي المعلومات حين الحاجة والاستفسار عن اي معلومة عبر الخط الساخن لطوارئ الصحة العامة.